Goerne singt Larchers Bachmann

Vom österreichischen Komponisten Thomas Larcher gibt es in der laufenden Saison mehrere große Uraufführungen: „Alle Tage – Symphonie für Bariton und Orchester“ erklingt erstmals komplett am 26. November in Leipzig mit dem Gewandhausorchester unter Christoph Eschenbach und mit dem Bariton Matthias Goerne.

Mit „Lucid Dreams“ für Streichquartett hat Larcher sein bisher umfangreichstes Kammermusikwerk geschaffen. Nach der Uraufführung in Grenoble am 2. Dezember 2015 nimmt das Belcea Quartet es mit auf Europatournee. In der Berliner Philharmonie gastiert das Ensemble am 4. Dezember, im Wiener Konzerthaus am 8. und 9. Dezember.