17.10.2015 11:56 Alter: 1 year



Neuer 100.000-Dollar-Preis für Kammermusik

Einen neuen Preis für Kammermusiker schreibt die "School of Music, Theatre and Dance" der Universität in Michigan aus: Der Hauptpreis ist mit 100.000 US-Dollar dotiert. Einsendeschluss für den ersten "M-Prize" ist der 1. März 2016. Es gibt zwei Alterskategorien: für Musiker bis 18 Jahre und für Musiker zwischen 18 und 35 Jahren. Mitmachen können Ensembles in der Größe Trio bis Oktett. Der Wettbewerb wird zum ersten Mal im Mai 2016 in Ann Arbor ausgetragen. Neben dem Hauptpreis gibt es drei weitere Wettbewerbskategorien mit jeweils drei Geldpreisen (20.000, 7.000 und 3.000 US-Dollar): Bläser, Streicher und eine als "open" berzeichnete.

http://mprize.umich.edu/