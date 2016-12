Christian Gerhahers Kunst findet kräftiges Echo

Der deutsche Bariton Christian Gerhaher erhält den mit 10.000 Euro dotierten Musikpreis des „Heidelberger Frühling“ 2016. Das gleichnamige Musikfestival vergibt die Auszeichnung jährlich im Wechsel an Persönlichkeiten, die sich substanziell und nachhaltig für die Vermittlung von klassischer Musik einsetzen. Der in seiner Form einzigartige Preis wird vom Baustoffhersteller HeidelbergCement gestiftet, dem Gründungspartner des „Heidelberger Frühling“, der dem Festival seit 1997 als Hauptförderer verbunden ist. Frühere Preisträger sind der Klarinettist und Komponist Jörg Widmann, die Musikjournalistin Eleonore Büning und der Pianist und Kulturmanager Markus Hinterhäuser. Übergeben wird die Auszeichnung im 28. April 2016 zum Abschluss der zweitägigen Heidelberg Music Conference.

Die Begründung für die Preisvergabe lautet wie folgt: „Christian Gerhaher hat mit seinem leidenschaftlichen Einsatz für das romantische, aber gerade auch das neue Lied neue Maßstäbe gesetzt, Maßstäbe eines interpretatorischen Ethos, wie es nur Ausnahmekünstlern eigen ist. Sie gründen auf einer außergewöhnlichen Befähigung zur Reflexion über das Wesen des Kunstwerks und die Bedingungen seiner Interpretation. Ihn treibe gelegentlich die Sorge um, ‘dass sich die Musik von mir nicht verstanden fühlt’, hat er in seiner unnachahmlich skrupulösen Art einmal gesagt und damit der Hochachtung vor dem Lied als Kunstwerk pointiert Ausdruck verliehen. Über das Lied hat Christian Gerhaher in knappen Worten Wesentliches geäußert. Es entziehe sich ‘dem totalen Verstehen prinzipiell’, und es seien eben diese ‘Unschärfe’ und Unbegreiflichkeit, die ihn am Lied faszinieren. Es sei nicht Aufgabe des Lied-Interpreten, die Stimmungen des Liedes ‘auszuleben’, sondern sie zu ‘betrachten’. Damit hat Christian Gerhaher den Kern seiner eigenen Kunst beschrieben, die eine einzigartige technische und emotionale Präzision auszeichnet – und damit verbunden eine Hochachtung des Publikums, das er niemals unterhalten, sondern teilhaben lassen will an den Geheimnissen des funkelnden ‘Kristalls’ (O-Ton Gerhaher): dem Lied. Hochachtung vor dem musikalischen Werk und Hochachtung vor dem Publikum: Dies ist die Haltung Christian Gerhahers, die ihn zu einem der bedeutendsten Vermittler auf dem Gebiet des Liedes gemacht hat. Er vertraut darauf, dass die Sache selbst – also das Lied – in der Lage ist, sich seinem Publikum ohne vordergründige Inszenierung mitzuteilen, wenn der Interpret ihm präzise und einfühlsam Sprache verleiht. Dies ist Musikvermittlung im eigentlichen Sinn des Wortes.“