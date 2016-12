25.10.2015 10:29 Alter: 1 year



Ein Leopold für des Kaisers Nachtigall

Das SWR Vokalensemble und TV-Kinder-Entertainer Malte Arkona erhalten den Leopold-Preis. Foto: SWR

Die für Kinder konzipierte CD „Des Kaisers Nachtigall“ ist mit dem Leopold-Preis prämiert worden. Neben dem Echo-Klassik-Preis ist dies bereits die zweite hoch renommierte Auszeichnung für diese Produktion. Der Medienpreis Leopold gilt als die wichtigste deutsche Auszeichnung für Musiktonträger für Kinder und wird alle zwei Jahre vergeben.

Musikvermittlerin Birgit Rismondo erinnert an ein afrikanisches Sprichwort: „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen." Und so brauche es auch viele exzellente Kolleginnen und Kollegen (Sänger, Komponist, Dirigent, Solist, Sprecher, Regisseur, Inspizienten, Redakteur, Technikteam, VE-Management-Team, Managerin, CD-Verlag...) um herausragende Musikvermittlungsprojekte aufführen zu können.

Träger des Medienpreises ist der Verband deutscher Musikschulen (VdM) in Verbindung mit dem Bundesjugendministerium und in Partnerschaft mit dem Kulturradio WDR 3. Die Jury hat die CD „Des Kaisers Nachtigall“ wegen ihrer künstlerischen und technischen Qualität, Fantasie und Originalität bewertet und ausgezeichnet.

Die Preisträger-CD „Des Kaisers Nachtigall“ präsentiert Uģis Prauliņš 2010 komponiertes Werk „The Nightingale“ für Chorstimmen und Blockflöte in Verbindung mit Hans Christian Andersens Erzählung. Die farbenreiche Musik und mit der Stimme produzierte Geräusche schaffen ein märchenhaftes Hörerlebnis. Die musikalischen Szenen – interpretiert durch das SWR Vokalensemble Stuttgart unter der Leitung von Klaas Stok und von der Weltklasse-Blockflötistin Michala Petri – treten in Verbindung mit dem in neue Worte gefassten Märchen.

Der aus vielen Kindersendungen im Fernsehen bekannte Malte Arkona erweckt die Figuren als talentierter Stimmenimitator zum Leben und sorgt mit seiner einfühlsamen und zugleich humorvollen Interpretation nicht nur bei Kindern für schmunzelnde Gesichter. Die CD eignet sich für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren. Ergänzt wird sie durch ein liebevoll gestaltetes Booklet, das sowohl Informationen rund um Werk und Interpreten als auch Rätsel für die ganze Familie enthält. Die CD ist im Helbing-Verlag erschienen.